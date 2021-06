‘Luchtvaart keert niet terug naar het oude normaal’

De luchtvaartindustrie zal niet terugkeren naar het oude normaal. De verwachting is dat de sector qua passagiers en luchtbewegingen in Europa tegen 2024 wel weer op het niveau van voor de crisis zal zitten. Maar tegen die tijd zal er veel veranderd zijn, vooral op het gebied van duurzaamheid en verder digitalisering. Dat was de boodschap van kopstukken uit de industrie tijdens een webinar van Barin, de branchevereniging van luchtvaartondernemingen die actief zijn in Nederland.

Aan tafel bij Barin zaten Schiphol-baas Dick Benschop, KLM-baas Pieter Elbers, Frank Oostdam, voorzitter van reisbranchevereniging ANVR en Willie Walsh, hoogste baas van de internationale luchtvaartbrancheorganisatie IATA. Het kwartet sprak onder meer over de impact van de coronacrisis, het vooruitzicht voor de sector en de duurzaamheidsopgave waar de luchtvaart voor staat.

Om de sector snel uit de crisis te helpen is het volgens Walsh nodig dat Europese landen snel een duidelijk eensluidend beleid gaan voeren. Hij sprak van een gemiste kans voor Europa om eensgezindheid uit te stralen sinds de brexit. Binnen Europa gelden veel verschillende coronamaatregelen. Dat zorgt volgens hem voor een lappendeken aan maatregelen.

Reisbeperkingen

ANVR-voorzitter Oostdam noemde de verschillende reisbeperkingen en -voorwaarden in Europa een ‘zooitje’. Hij wees erop dat de beslissingen die nu genomen worden voor de reissector, met de aanpassingen van reisadviezen en afschalen van beperkingen, steeds gunstiger worden. Maar hij kon er nog steeds niet bij dat er bijvoorbeeld andere regels gelden voor reizen binnen de EU en buiten de EU, waarbij niet naar besmettingsrisico’s per regio wordt gekeken. Walsh benadrukte dat het hem weken kostte om de vlucht van Genéve, waar de IATA zetelt, naar Amsterdam te regelen voor deze bijeenkomst.

Volgens KLM-baas Elbers moet goed worden gekeken of maatregelen die bij het begin van de pandemie ingesteld werden, nu ook nog relevant zijn. Met alles wat nu bekend is, zijn volgens hem niet alle geldende maatregelen in proportie. Ook Walsh vindt dat er veel meer gedaan moet worden met de data die in de ruim vijfhonderd dagen sinds de uitbraak van corona is opgehaald.

Herstel

Kijkend naar de toekomst put Elbers hoop uit het herstel in onder andere China en de Verenigde Staten waar de binnenlandse vraag naar tickets op het niveau van voor de crisis ligt. Volgens Walsh zal de vraag naar tickets op termijn sneller toenemen dan de capaciteit. Dat komt onder meer doordat maatschappijen oudere toestellen van de hand deden of hun vloot verkleinden. Dat zal mogelijk zorgen voor een stijging van de prijzen.

Verder wijst Walsh er nog op dat een aantal luchtvaartmaatschappijen, ondanks het ingezette herstel, de crisis niet zal overleven. Hij spreekt van een vertraagde impact van de crisis, mogelijk door de steunmaatregelen die door overheden ingesteld zijn. Volgens Benschop valt het aantal maatschappijen dat is omgevallen door de crisis nu nog mee.