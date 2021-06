Britse regering wil vaccinatieplicht voor zorgpersoneel

De Britse autoriteiten gaan werknemers in Engelse verpleeghuizen voor ouderen verplichten om zich te laten inenten tegen het coronavirus, zei gezondheidsminister Matt Hancock in het parlement. Mogelijk gaat de vaccinatieplicht later ook voor andere zorgmedewerkers gelden.

Hancock benadrukte dat gevaccineerden niet alleen zichzelf beschermen, maar ook de mensen om zich heen. De vaccinatieplicht moet voorkomen dat ouderen besmet raken en overlijden. De minister vindt het verstandig en redelijk dat de plicht gaat gelden voor mensen die werken met ‘de meest kwetsbare mensen’ in de samenleving.

Medewerkers die niet ingeënt willen worden, riskeren volgens de BBC overplaatsing of ontslag. Mensen die om medische redenen niet ingeënt kunnen worden, zouden niet onder de nieuwe regelgeving vallen. Het blijft mogelijk niet bij een vaccinatieplicht voor verpleeghuispersoneel. De regering overweegt vaccinaties verplicht te stellen voor iedereen die in de gezondheidszorg werkt. Daar wordt onderzoek naar gedaan.

Rechter

Zo’n vaccinatieplicht ligt erg gevoelig. Zorgorganisaties hebben gewaarschuwd dat het nu al lastig is om aan voldoende personeel te komen. Ze vrezen dat medewerkers straks opstappen vanwege de vaccinatieplicht. De krant The Guardian voorspelt dat de regering ook een juridisch gevecht tegemoet gaat. Zorgmedewerkers zullen vermoedelijk voor de rechter aanvoeren dat ze het recht hebben om zelf te bepalen wat er met hun lichaam gebeurt.

Het zou de bedoeling zijn dat medewerkers van verpleeghuizen zestien weken de tijd krijgen om zich te laten inenten. De regering wil zo iets doen aan de relatief lage vaccinatiegraad onder een deel van het personeel van verpleeghuizen. Er zijn volgens de BBC nog veel locaties waar minder dan 80 procent van de medewerkers is gevaccineerd.

Advertentiecampagnes

De autoriteiten hebben al geprobeerd meer medewerkers over te halen zich op vrijwillige basis te laten vaccineren. Er waren volgens de BBC gerichte advertentiecampagnes en er zijn vaccinatieteams naar verpleeghuizen gestuurd. Een vaccinatieplicht zou niet helemaal nieuw zijn. Sommige zorgverleners moeten zich al laten inenten tegen hepatitis B.

Nederland heeft geen vaccinatieplicht. Dat is vastgelegd in de Grondwet. Niemand hoeft een prikafspraak te maken, iedereen mag zonder uitleg de uitnodiging naast zich neerleggen. Werkgevers mogen ook niet vragen of iemand gevaccineerd is. Het kan zijn dat een niet-gevaccineerde werknemer tijdelijk ander werk gaat doen, maar dat kan alleen in overleg met werknemer en bedrijfsarts.