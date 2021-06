Spanje en Portugal over eerste horde voor geld uit herstelfonds

Spanje kan rekenen op 69,5 miljard euro aan EU-subsidies voor zijn herstelplan, als het aan de Europese Commissie ligt. De Spaanse regering heeft een ‘ambitieus en toekomstgericht’ plan in Brussel ingediend waarin 40 procent van de beoogde maatregelen het klimaat ten goede komt en 28 procent is bestemd voor een digitale vertaalslag om het land sterker uit de coronacrisis te helpen, stelt het dagelijks EU-bestuur. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen is woensdag de goedgekeurde beoordeling persoonlijk in Madrid komen afleveren.