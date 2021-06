Nog 605 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen

Nederlandse ziekenhuizen behandelen momenteel nog 605 coronapatiënten. Dat is een daling van 40 patiënten ten opzichte van dinsdag. Maandag lagen er nog 681 patiënten met Covid-19 in de ziekenhuizen.

Op de intensive cares liggen op dit moment 239 coronapatiënten, een daling van 11 patiënten ten opzichte van een etmaal eerder. Er werden 8 nieuwe patiënten op de ic’s opgenomen, maar doordat meer patiënten werden ontslagen of zijn overleden, daalde de totale bezetting alsnog. Het aantal nieuwe opnames van coronapatiënten op de intensive cares is al een aantal weken relatief laag. Ter vergelijking: precies een maand geleden - op 16 mei - kwamen er in een etmaal nog 26 nieuwe patiënten met Covid-19 op de ic’s bij.

De intensive cares behandelen momenteel 602 patiënten zonder corona, 61 meer dan een dag eerder. Het is voor het eerst sinds 1 oktober vorig jaar dat er meer dan 600 non-Covid patiënten op de ic’s liggen. Doordat er minder patiënten op de intensive cares speciaal voor coronapatiënten liggen, komt er meer ruimte en tijd vrij voor het verlenen van de andere zorg.

Regio

Op de verpleegafdelingen worden 366 patiënten met Covid-19 behandeld. Dat zijn er 29 minder dan bij de vorige melding van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), op dinsdag.

Voor de derde dag op rij zijn er geen coronapatiënten verplaatst van de ene regio naar de andere. Patiënten worden verplaatst naar een ziekenhuis in een andere regio als de zorg overbelast is. De instroom en bezetting in de ziekenhuizen blijft komende tijd volgens het LCPS dalen. Het verplaatsen van patiënten blijft volgens het coördinatiecentrum alsnog een optie, ook om een ‘gelijke uitgangspositie van de regio’s voor inhaalzorg’ te bewerkstelligen.