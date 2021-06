Voorarrest van complotdenker Bodegraven verlengd

De man, zonder vaste woon of verblijfplaats, werd twee weken geleden aangehouden in het Groningse Siddeburen. Hij is een van de drie makers van het onlineplatform Red Pill Journal, samen met Micha Kat en Joost Knevel. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk voert een kort geding tegen dit drietal. Dit kort geding wordt donderdagmiddag voortgezet, na een aantal mislukte wrakingsverzoeken van Kat en Knevel. Zij kregen deze week een wrakingsverbod opgelegd. In het kort geding eist de gemeente dat de drie complotdenkers stoppen met hun beschuldigende verhalen over vermeende pedonetwerken en rituele kindermoorden in het dorp. Die complottheorieën leidden begin dit jaar tot een toestroom van mensen naar begraafplaats Vredehof in Bodegraven.

Raatgever zei eerder in zijn verweer dat de video’s van Red Pill Journal met waarschuwingen over kindermoorden ‘puur zelfverdediging’ zijn. ‘Ik heb het recht om op te komen voor mijn kind en alle kinderen van de wereld. Kinderen, kleinkinderen en opa’s en oma’s mogen zich verdedigen’, zei Raatgever vorige week tegen de kortgedingrechter.