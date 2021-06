‘Twee derde Kamervragen gesteld na media-aandacht’

Twee derde van de Kamervragen die zijn gesteld tussen 1 januari en 30 mei van dit jaar is ingediend nadat er media-aandacht voor dat onderwerp was geweest, zeggen vijf onderzoekers bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Volgens de onderzoekers hebben vooral grote landelijke media invloed op de Kamervragen. Een publicatie in een krant of een televisieuitzending liggen vaak ten grondslag aan een vraag.

In de gegevens van het onderzoek is te zien dat de PVV, FVD en de PvdA vaak vragen stelden na een mediabericht. Bij de PVV in 83 procent van de gevallen, bij FVD 76 procent en bij de PvdA 74 procent.

Informatie van inhoudelijke experts en wetenschappers wordt niet vaak gebruikt voor Kamervragen, stellen de onderzoekers. Bij 2 procent van de vragen werd een wetenschapper aangehaald, dat zijn 28 vragen. Informatie van bijvoorbeeld het RIVM of een Ombudsman valt daar ook onder.