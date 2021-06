Beleggers op Wall Street wachten op rentebesluit Fed

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag in de eerste handelsminuten amper van hun plek gekomen. Beleggers op Wall Street zijn in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve later op de dag en met name de toelichting van Fed-voorzitter Jerome Powell. Daarbij zal zeer scherp worden gelet op eventuele hints over een eerdere afbouw van de steunprogramma’s en een snellere renteverhoging nu de inflatie in de Verenigde Staten sterk stijgt.

Om de Amerikaanse economie door de coronacrisis te loodsen koopt de Fed maandelijks voor tientallen miljarden aan obligaties op en is de rente sterk verlaagd. Naar verwachting zal de Fed nu geen veranderingen aanbrengen in het monetair beleid. De laatste tijd waren er zorgen bij beleggers dat de Fed eerder kan overgaan tot het aanscherpen van het beleid vanwege de sterk oplopende inflatie. Verscheidene beleidsmakers van de Fed hebben gezegd dat die hogere inflatie waarschijnlijk van tijdelijke aard is.

Het rentebesluit wordt om 20.00 uur (Nederlandse tijd) bekendgemaakt en een halfuur later komt Powell met een toelichting. Er worden ook nieuwe ramingen over de inflatie en economische groei in de VS gepubliceerd.

Nasdaq

De Dow-Jonesindex stond kort na opening 0,1 procent lager op 34.251 punten. De brede S&P 500 bleef vrijwel onveranderd op 4.246 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,2 procent tot 14.094 punten.

Softwareconcern Oracle leverde bijna 5 procent in. Oracle kwam met kwartaalcijfers en gaf daarbij een tegenvallende winstverwachting voor het lopende kwartaal. Onlinegameplatform Roblox verloor 10 procent aan beurswaarde. Het aantal dagelijks actieve spelers op Roblox is in mei gedaald vergeleken met april.

Kindred

Kindred Biosciences, dat zich bezighoudt met medicatie voor huisdieren, liet een stijging van 45 procent zien. Kindred wordt voor 440 miljoen dollar overgenomen door Elanco Animal Health.

Verder gingen de cruisemaatschappijen Carnival, Royal Caribbean en Norwegian Cruise Line tot ruim 2 procent vooruit. Beleggingsadviseur Wolfe Research verhoogde het advies voor de bedrijven nu de vraag naar cruises weer aantrekt dankzij de vaccinatiecampagnes tegen het coronavirus.