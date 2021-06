Inschrijvingen stromen binnen bij Zevenheuvelenloop

De Zevenheuvelenloop wordt op 20 en 21 november gehouden en heeft plaats zonder coronamaatregelen. De organisatie heeft dat afgestemd met de hulpdiensten en de veiligheidsregio. Vorig jaar ging het evenement niet door wegens de coronacrisis. Voor de komende editie ligt een draaiboek klaar voor als er toch nog 1,5 meter afstand gehouden moet worden. Mocht het tot een afgelasting komen, dan krijgen de inschrijvers in elk geval een deel van het inschrijfgeld terug.

Op zaterdag 20 november kunnen kinderen meedoen aan de Mini Zevenheuvelenloop. ‘s Avonds start de Zevenheuvelennacht over een parcours van 7 kilometer. Zondag wordt de grote Zevenheuvelenloop over 15 kilometer gehouden, deels door de Groesbeekse heuvels. In totaal kunnen er maximaal 25.000 hardlopers meedoen. In en rond Nijmegen gelden dat weekeinde verkeersmaatregelen.