Frankrijk eindigt avondklok op 20 juni

De avondklok in Frankrijk verdwijnt komende zondag 20 juni. Vanaf die dag mag iedereen weer zo lang als hij wil buiten zijn. De regering heeft besloten de afschaffing van de onpopulaire maatregel met tien dagen te vervroegen.

De avondklok was ingevoerd in de strijd tegen het coronavirus. De spertijd van 23.00 uur tot 06.00 uur had eigenlijk tot 30 juni moeten gelden.

Volgens de Franse premier Castex verbetert de situatie sneller dan verwacht. Vanaf donderdag zijn mondkapjes buiten niet meer verplicht.