Brussel richt zich voorlopig op stabielere relatie met Rusland

De EU-leiders, die zich volgende week over de betrekkingen met Rusland buigen, hadden Borrell om advies gevraagd. De relatie tussen Moskou en Brussel is inmiddels beland op een dieptepunt sinds de Koude Oorlog, beamen beide zijden. Eerder dit jaar deed Borrell nog een vergeefse poging dat te veranderen op bezoek in Moskou, maar hij werd er overbluft en in zijn hemd gezet.

De EU moet zoeken naar manieren om de negatieve spiraal ‘geleidelijk om te zetten naar een voorspelbare en stabiele verhouding’, stelt Borrell. Voor de unie is de verstandhouding met de grote buur heel belangrijk, maar die misdraagt zich volgens de buitenlandchef. Het land ‘ondermijnt het internationaal recht’, probeert de EU en haar lidstaten te verdelen en onderdrukt de oppositie en schendt de mensenrechten in eigen land.

Contact zoeken

De EU zal Rusland waar nodig terugduwen en een halt toeroepen én tegelijkertijd het contact zoeken met Rusland, aldus Borrell. Brussel moet terugduwen als Rusland bijvoorbeeld de mensenrechten schendt of bondgenoten koeioneert. En de pogingen van Moskou de EU te ondergraven tegenwerken door zich te wapenen tegen bijvoorbeeld Russische staatshackers. Maar ook de samenwerking blijven zoeken in bijvoorbeeld de strijd tegen het coronavirus. En de gewone Russen, zeker mensenrechtenactivisten en het maatschappelijk middenveld, niet in de steek laten maar helpen. Dat alles in de hoop het Kremlin zo te bewegen tot een constructievere houding.

De EU sprak eerder deze week al met de VS af hun omgang met Rusland beter af te stemmen. De Amerikaanse president Joe Biden spreekt woensdag zijn Russische collega Vladimir Poetin.