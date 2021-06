Het wordt langzaamaan drukker in het verkeer en openbaar vervoer

Nederlanders maken weer meer gebruik van hun auto en het openbaar vervoer sinds de regering begin deze maand een einde maakte aan de ‘harde lockdown’. Op de weg en in de treinen, bussen, metro’s en trams was het vorige week ongeveer net zo druk als in het najaar, voordat het land weer op slot ging omdat de coronabesmettingen opliepen. Dat komt naar voren uit cijfers van het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW) en ov-chipkaartbedrijf Translink.

Een onderzoeker van het NDW spreekt van een ‘licht stijgende trend’ als hij kijkt naar de drukte op de weg. Dat komt deels omdat mensen in het voorjaar en de zomer sowieso vaker in de auto stappen. Als hiermee rekening wordt gehouden, blijft overeind dat het drukker wordt.

Vergeleken met de periode voor de coronacrisis is het nog steeds rustig op de Nederlandse wegen. Afgelopen week was het op werkdagen 16 procent rustiger dan in een vergelijkbare week in 2019 en in het weekend 12 procent. Maar het is lang niet zo stil op de weg als middenin de eerste lockdown. Toen was de verkeersdrukte regelmatig gehalveerd.

Normale dienstregeling

In het openbaar vervoer is het duidelijk drukker geworden sinds derde week van mei. Toen kwam het regeringsadvies te vervallen om alleen voor essentiële reizen de trein, bus, tram of metro te pakken. Vorige week checkten reizigers bijna 14 miljoen keer in met hun ov-chipkaart, blijkt uit cijfers van Translink. Begin dit jaar werd amper 9 miljoen keer per week gebruik gemaakt van het ov. Het aantal check-ins is nog steeds bijna gehalveerd ten opzichte van een vergelijkbare week in 2019.

Vanaf afgelopen maandag rijdt de NS overdag weer volgens de normale dienstregeling. Begin volgende maand rijden de treinen ook ‘s nachts weer als vanouds.