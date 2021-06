‘Johnson & Johnson haalt beloofde leveringen dit kwartaal niet’

De farmaceut Johnson & Johnson kan niet aan zijn leveringsverplichtingen van het tweede kwartaal voldoen, verwacht de Europese Commissie. Door problemen met de productie van coronavaccins in de Verenigde Staten komt het bedrijf niet aan de afgesproken 55 miljoen voor eind juni, zegt een woordvoerder. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) staat niet toe dat 17 miljoen doses die uit een fabriek in Baltimore komen in Europa worden gebruikt.

‘Als gevolg van de niet vrijgegeven doses, is het bedrijf naar verwachting niet in staat om de 55 miljoen vaccins tegen het eind van dit kwartaal te leveren’, zegt een woordvoerder tegen persbureau Reuters. Om veiligheidsredenen worden de doses, die per ongeluk in de fabriek zouden zijn gemengd met ingrediënten voor het AstraZeneca-vaccin, geweerd van de Europese markt.

Het dagelijks EU-bestuur heeft in totaal 200 miljoen doses van het in Nederland ontwikkelde Janssen-vaccin aangekocht. Van het vaccin hoeft maar één prik te worden gezet, terwijl voor de andere in de EU goedgekeurde vaccins er twee nodig zijn voor voldoende bescherming tegen Covid-19. Tot nu toe heeft moederbedrijf Johnson & Johnson slechts 12 miljoen doses aan de EU geleverd.

Volgens de woordvoerder ‘werkt de commissie samen met de onderneming’ over de levering van de afgesproken doses voor dit kwartaal en daarna voor de EU. Evenals Noorwegen en IJsland, die ook hebben ingetekend op het contract. Een woordvoerder van Johnson & Johnson zegt dat het bedrijf ‘toegewijd blijft aan de levering van 200 miljoen doses’.