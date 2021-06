Wrakingsverzoek kroongetuige liquidatieproces Marengo afgewezen

Het verzoek tot wraking van de rechters die op de grote liquidatiezaak rond Ridouan Taghi zitten, is afgewezen. Volgens de zogeheten wrakingskamer is niet van vooringenomenheid gebleken, zoals de advocaten van kroongetuige Nabil B. vorige week hebben gesteld.

De twee raadslieden wilden vorige week tijdens een zitting in het proces Marengo, zoals de zaak heet, toelichten waarom B. voorlopig geen enkele verklaring wil afleggen. Dat wilden zij doen achter gesloten deuren, buiten aanwezigheid van de andere verdachten en hun advocaten, de pers en overige toehoorders. De huidige zwijgzaamheid van de 34-jarige B. is volgens de advocaten ingegeven door medische redenen. Bespreking daarvan in de openbaarheid zou B.’s privacy te zeer aantasten.

De rechtbank weigerde de deuren te sluiten. B.’s advocaten concludeerden daarop dat de rechtbank ‘met twee maten meet’ en B. anders behandelt dan andere verdachten in het proces. Zij doelden daarmee specifiek op hoofdverdachte Taghi. Diens advocaat heeft een tijd geleden wél een aantal aspecten van de zaak achter gesloten deuren mogen bespreken. Met de afwijzing van B.’s verzoek de deuren van de rechtszaal te sluiten hebben de rechters de schijn van partijdigheid gewekt, vonden de raadslieden. De wrakingskamer is het daar niet mee eens.

iPhone

Het rommelt al een tijd rond kroongetuige B. Enkele weken geleden zegde hij plotseling zijn medewerking op aan de kroongetuigenovereenkomst die hij met justitie heeft. De reden daarvoor zou zijn dat B. vindt dat het Openbaar Ministerie faalt in het adequaat beveiligen van zijn naasten.

Ook zijn er problemen gerezen rond een iPhone die B. stiekem op zijn cel heeft gehad. Het toestel is in beslag genomen en wordt onderzocht. De inhoud ervan komt stukje bij beetje naar buiten en die roept bij de advocaten van Taghi en zijn medeverdachten vele vragen op, onder meer over de betrouwbaarheid van B.

Grote druk

Nadat de deal tussen justitie en B. in maart 2018 bekend was gemaakt, werd zijn (niet-criminele) broer doodgeschoten. In september 2019 is B.’s advocaat Derk Wiersum bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert vermoord. Dit ongekende geweld heeft het proces Marengo onder grote druk gezet.

De volgende zitting is op 21 juni.