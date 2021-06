‘Aantal 5G-aansluitingen groeit komende jaren hard’

Het aantal aansluitingen op het snelle mobiele 5G-netwerk ligt eind dit jaar wereldwijd rond de 580 miljoen. Dat voorspelt de Zweedse producent van netwerkapparatuur Ericsson in een jaarlijks rapport. De komende jaren groeit dat aantal echter snel, want in 2026 zijn er naar verwachting al 3,5 miljard 5G-aansluitingen.

Momenteel zijn die aansluitingen nog het meest voorkomend in Noordoost-Azië, waarmee Ericsson landen als China, Zuid-Korea en Japan bedoelt. Daar heeft 5G al een marktaandeel van 9 procent. In West-Europa is dat nu nog 1 procent, in de Verenigde Staten en Canada 4 procent. Dat laatste gebied heeft vermoedelijk in 2026 de grootste 5G-markt. Dan heeft die techniek 84 procent van de markt in handen. In West-Europa is dat over vijf jaar 69 procent.

Met de steeds snellere verbindingen gaan we ook steeds meer data verbruiken met onze mobiele telefoons. Smartphones zijn goed voor 95 procent van alle mobiele data. Gemiddeld verbruikt een mobiele telefoon in West-Europa maandelijks 11 gigabyte aan data. Onder meer het streamen van filmpjes, maar ook videobellen zorgden voor de sterkste toename in dataverbruik.

Dataverbruik

Ericsson verwacht overigens dat dit dataverbruik nog veel verder toe gaat nemen. In 2026 voorziet het Zweedse bedrijf dat de gemiddelde West-Europese gebruiker ruim vier keer zoveel data gebruikt: 47 gigabyte.

In Nederland bieden de drie grote telecombedrijven KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile al 5G aan. Dat gaat nog wel om de relatief trage variant. De frequenties die veel sneller internet mogelijk maken komen pas over een paar jaar beschikbaar.