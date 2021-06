Economisch herstel China lijkt aan vaart te minderen

Het economisch herstel van de coronacrisis in China lijkt aan vaart te minderen. De Chinese overheid kwam met tegenvallende cijfers naar buiten over de industriële productie, de winkelverkopen en de bedrijfsinvesteringen in de tweede economie van de wereld.

De detailhandelsverkopen stegen in mei met 12,4 procent in vergelijking met vorig jaar, wat beduidend minder sterk is dan in april en de traagste toename sinds begin dit jaar. Eerder werd nog flink geprofiteerd van het heropenen van de economie na de coronapandemie, waardoor consumenten veel opgepot geld gingen uitgeven, maar dat effect is nu aan het afzwakken.

De productie in de omvangrijke Chinese industrie nam vorige maand met 8,8 procent toe op jaarbasis, eveneens zwakker dan een maand eerder en ook lager dan verwacht. Het is de derde maand op rij dat de industriële productie afzwakt. Dat kan mogelijk mede te maken hebben met verstoringen door corona-uitbraken in de belangrijke industrieprovincie Guangdong in het zuiden van China. Daardoor werden ook werkzaamheden in belangrijke zeehavens verstoord.

Recordgroei

Verder vielen ook de bedrijfsinvesteringen in vaste activa zoals gebouwen en machines over de eerste vijf maanden van dit jaar minder sterk uit dan economen hadden voorzien. De Chinese overheid zegt dat er nog steeds sprake is van een stabiel herstel van de economie, maar wijst op onzekerheden waaronder nieuwe uitbraken van het coronavirus. Daar komen nog problemen bovenop in de toelevering door tekorten van met name computerchips.

In het eerste kwartaal van dit jaar liet de Chinese economie een recordgroei zien van meer dan 18 procent vergeleken met een jaar terug, toen het Aziatische land zwaar werd getroffen door de pandemie en de lockdowns. Economen denken dat de groei in het tweede kwartaal op 8 procent zal uitkomen en in de kwartalen daarna geleidelijk zal afzwakken. Voor heel 2021 wordt gerekend op een plus van 8,5 procent. Dat zou ruim boven de doelstelling zijn van de Chinese regering voor een groei van meer dan 6 procent.