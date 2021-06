Jerry Afriyie: koning moet niet meer in de Gouden Koets rijden

Koning Willem-Alexander moet de Gouden Koets voortaan laten staan. Het rijtuig is een symbool van ongelijkheid en past niet meer in deze tijd. Dat zegt activist Jerry Afriyie, de voorman van Kick Out Zwarte Piet en eerder ook betrokken bij de Black Lives Matter-beweging.

De koning opent donderdag de tentoonstelling rond de gerestaureerde Gouden Koets in het Amsterdam Museum. Daar is het rijtuig, waarvan vooral een geschilderd zijpaneel omstreden is, de komende acht maanden te zien.

Afriyie hoopt dat de koning tijdens de opening iets gaat zeggen over het toekomstig gebruik van de koets. ‘Prinses Amalia nam afstand van haar toeslag. We hopen dat de koning ook de wijsheid toont om af te zien van dit symbool van ongelijkheid’, zegt hij. ‘De tijd van onderdanigheid is voorbij. Ik hoop dat Nederland acht maanden lang kan zien dat het gebruik van de Gouden Koets niet meer van deze tijd is. Het is tijd dat we ons ernaar gedragen dat slavernij niet meer door de beugel kan.’ De controversiële schildering op de koets, getiteld ‘Hulde der Koloniën’ maar ook wel het ‘slavenpaneel’ genoemd, toont donkere mensen uit de koloniën die producten en geschenken overhandigen aan een witte jonge vrouw die Nederland verbeeldt.

Binnenplaats

De koets staat tot eind februari in een geklimatiseerde glazen behuizing op de binnenplaats van het Amsterdam Museum. In de zalen eromheen wordt aan de hand van schilderijen, filmpjes en ander materiaal veel uitgelegd over de geschiedenis en het gebruik van de koets. Deskundigen van verschillende culturele achtergronden hebben meegewerkt aan de inrichting van de expositie. Afriyie zou graag zien dat de Gouden Koets permanent in deze context wordt tentoongesteld.

De restauratie van het rijtuig, dat is gemaakt van teakhout bedekt met een laagje bladgoud, heeft 1,2 miljoen euro gekost. Tijdens de opknapbeurt gebruikte het koningspaar op Prinsjesdag de Glazen Koets voor de rijtoer van en naar de Ridderzaal.