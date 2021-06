Rapport OESO: beleggers weren van woningmarkt helpt niet

Vastgoedbeleggers verbieden om woningen te kopen en dan weer door te verhuren, helpt niet om de scheefgroei op de Nederlandse woningmarkt tegen te gaan. Dat schrijft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een uitgebreid rapport over de Nederlandse economie. Verschillende grote steden als Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Amsterdam en Eindhoven willen zo’n verbod gaan invoeren voor bepaalde wijken, als de wetgeving die dat mogelijk maakt landelijk geregeld is.

Door de krapte op de woningmarkt staan maar weinig huizen of panden te koop en grote beleggers kunnen meer geld bieden dan particuliere kopers. De steden willen daarom wijken aanwijzen waar een beleggersverbod gaat gelden om zo de positie van starters en doorstromers te verbeteren. Zij hoeven dan niet meer te concurreren met beleggers.

Maar volgens de OESO zitten hier ook nadelen aan. Bepaalde groepen huizenkopers zullen weliswaar wat voordeliger uit zijn, maar voor degenen die afhankelijk zijn van het huren van een woning in een toch al krappe vrije huurmarkt pakt de maatregel minder goed uit. Die huurders krijgen waarschijnlijk minder opties als investeerders in potentiële huurwoningen worden geweerd.

Belastingsysteem

Tegelijkertijd zitten de huizenprijzen en ook de huurprijzen in Nederland al een hele tijd flink in de lift. Daardoor hebben veel mensen grote moeite om nog een huis te bemachtigen. Kenners zeggen al langer dan er veel meer huizen bijgebouwd moeten worden. Een wetsvoorstel dat gemeenten meer mogelijkheden geeft om in te grijpen op hun lokale woningmarkt, is al door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer moet er nog over oordelen.

Net als De Nederlandsche Bank (DNB) vindt de OESO ook dat de belastingregels in Nederland nu vooral gunstig zijn voor huizenbezitters. Om de scheefgroei tegen te gaan zou het belastingsysteem veranderd moeten worden zodat er meer ruimte komt voor investeringen in vrije huurwoningen. Daarnaast moet de woningbouw worden versneld door de planningsprocedures te versimpelen, stelt de OESO. Dat zou moeten bijdragen aan een groter woningaanbod en helpen de sterk stijgende prijzen van koopwoningen af te remmen.

Economische groei

De denktank uit Parijs kwam ook met nieuwe voorspellingen voor de groei van de Nederlandse economie. De OESO voorziet voor dit jaar een stijging van het bruto binnenlands product (bbp) met 2,7 procent en volgend jaar een plus van 3,7 procent. Die prognose is enigszins in lijn met wat DNB eerder deze week al voorspelde.

Verder heeft de financiële sector in Nederland volgens de OESO tijdens de crisis weinig tekenen van stress laten zien, met een beperkt aantal leningen die mogelijk niet afgelost zullen worden. Wel blijft de hoge hypotheekschuld van woningbezitters een bron van kwetsbaarheid voor de brede economie, stelt de organisatie.