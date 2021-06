Politiechef Jannine van den Berg stopt bij Landelijke Eenheid

Politiechef Jannine van den Berg verlaat eind dit jaar de Landelijke Eenheid, waar ze sinds 2016 de baas was. In een persbericht van de politie noemt de hoogste baas van de Landelijke Eenheid haar vertrek na bijna zes jaar een natuurlijk moment, maar ze wil ook plaatsmaken voor een nieuwe politiechef. Haar opvolger zal aan de slag moeten met de nieuwe positie en opdracht van de eenheid binnen het politiebestel. Een commissie onder leiding van Bernt Schneiders komt eind dit jaar met een rapport hierover.

Verschillende onderzoeken legden de afgelopen jaren problemen bloot bij de Landelijke Eenheid. Van den Berg: ‘We hebben als eenheidsleiding veel verbeterstappen gezet, maar soms loop ik ook als eenheidschef tegen de grenzen van de mogelijkheden aan. Zo heb ik wel de verantwoordelijkheid om problemen op te lossen, maar niet altijd het mandaat. Verder vergt de landelijke eenheid maatwerk. De huidige kaders maken dat nu niet altijd mogelijk.’

Voordat de commissie Schneiders met een rapport komt over de toekomst van de Landelijke Eenheid, verschijnen dit jaar nog enkele onderzoeken. De Inspectie Justitie en Veiligheid komt met een rapport over mogelijke misstanden bij de dienst CTER, waar politiemedewerkers informatie over contraterrorisme, extremisme en radicalisering verzamelen. Ook komt er een rapport over de afdeling Afgeschermde Operaties (AO), onderdeel van de Dienst Specialistische Operaties (DSO).

Successen

Een speciale commissie doet onderzoek naar het overlijden van een undercoveragent van de afdeling AO en de werkomstandigheden binnen de afdeling. De agent pleegde in april dit jaar zelfmoord tijdens een undercoveroperatie in Zevenbergschen Hoek.

‘Ik verwacht dat de uitkomsten van deze onderzoeken onderschrijven dat er fundamentele verbeteringen nodig zijn om de werkzaamheden in de toekomst aan te kunnen. Mijn opvolger kan hiermee dan aan de slag’, zegt Van den Berg. Als successen van de afgelopen periode noemt ze de aanhouding van Ridouan Taghi in Dubai en het kraken van de geheime chatdienst EncroChat. De Landelijke Eenheid had ook een belangrijke rol in de wereldwijde operatie Trojan Shield van de Amerikaanse politiedienst FBI, waarbij criminelen argeloos gebruikmaakten van cryptotelefoons die door de politie zelf waren gedistribueerd.