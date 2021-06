Partijgenoten Johnson: dit moet laatste verlenging lockdown zijn

De geplande verlenging van de lockdown in Engeland zorgt voor grote onvrede binnen de Conservatieve Partij van premier Boris Johnson. Veel conservatieve parlementariërs hebben duidelijk gemaakt dat het de laatste keer is dat ze de regering zullen steunen bij zo’n stemming, zeggen ingewijden.

De regering stelde begin dit jaar een strenge lockdown in en heeft die de afgelopen maanden stapsgewijs versoepeld. Johnson had gehoopt op 21 juni de laatste beperkingen te kunnen schrappen. Die datum was in Britse media al bestempeld tot ‘Vrijheidsdag’, maar deze week bleek dat de premier een volledige heropening van de samenleving nog niet aandurft.

De regering maakt zich zorgen over de snelle verspreiding van de deltavariant van het coronavirus, die voor het eerst is opgedoken in India. Johnson laat de lockdown met vier weken verlengen zodat miljoenen extra Britten een tweede dosis kunnen krijgen van een coronavaccin. Zo kunnen volgens hem mogelijk duizenden levens worden gered.

Economische gevolgen

Critici wijzen op de economische gevolgen van dat besluit. Veel bedrijven zouden op omvallen staan. Het gaat bijvoorbeeld om nachtclubs, die al vijftien maanden dicht zijn en hun heropening nu moeten uitstellen. De landelijke regering beslist alleen over de coronamaatregelen in Engeland, waar verreweg de meeste Britten wonen. Gebieden als Wales en Schotland gaan over hun eigen gezondheidsbeleid.

Het parlement mag zich woensdag uitspreken over de verlenging van de Engelse lockdown. Johnson hoeft zich ondanks de onrust in eigen gelederen vermoedelijk weinig zorgen te maken over de uitkomst van die stemming. Oppositiepartij Labour steunt het verlengen van de coronamaatregelen, al verwijt het Johnson wel dat hij niet meer heeft gedaan om de deltavariant buiten de deur te houden.

Ingewijden verwachten evenwel dat veel conservatieve parlementariërs tegen gaan stemmen. Er zouden daarnaast ook nog ‘heel veel’ conservatieven zijn die het eens zijn met de ‘rebellen’, maar nog niet bereid zijn Johnson publiekelijk af te vallen. Een regeringsbron zei wel dat het vermoedelijk de laatste keer is dat de partij Johnson zal steunen bij het verlengen van de lockdown.