Utrecht krijgt ‘grootste Apple-museum van Europa’

Het nieuwe museum komt in het winkelcentrum The Wall langs de A2. Daar worden vrijwel alle apparaten die Apple ooit gemaakt heeft tentoongesteld, maar ook zaken als posters en handleidingen.

Bindels had al een eigen collectie, die hij bij overnames van andere ketens door Amac telkens wist uit te breiden. Tijdens de coronacrisis, toen de Amac-winkels dicht waren, richtte hij zijn aandacht op het aanvullen van die collectie. Toen kwam hij ook in contact met het Apple Museum in Westerbork. Daar kwamen voor de crisis jaarlijks 3000 tot 5000 bezoekers op af. De collectie van dat museum wordt in beheer gegeven aan het nieuwe museum.

Verhaallijnen

Bindels wil de apparaten tentoonstellen aan de hand van verhaallijnen. Zo zou de aantrekkingskracht van de iPhone kunnen worden geïllustreerd door te laten zien wat voor andere mobiele telefoons er op dat moment op de markt waren.

Apple werd in 1976 opgericht door Steve Jobs, Steve Wozniak en Ronald Wayne, al vertrok die laatste snel weer. Jobs en Wozniak breiden het computerbedrijf uit en kwamen onder meer met een computer met een muis en een grafische interface, in plaats van de tekstgebaseerde besturingssystemen die in de beginjaren van het computertijdperk gangbaar waren.

Lang bleven de producten van Apple vooral gericht op een nichemarkt, omdat ze niet goed samen konden werken met computers die op het dominante Windows draaiden. Met de introductie van muziekspeler iPod, de iPhone en de iPad-tablet veranderde dat en groeide Apple uit tot een van de waardevolste bedrijven ter wereld.