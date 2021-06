Just Eat Takeaway opnieuw aan kop in groene AEX

De Amsterdamse AEX-index ging woensdag licht vooruit onder aanvoering van maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl was een dag eerder ook al de grootste winnaar bij de hoofdfondsen na afronding van de overname van het Amerikaanse maaltijdplatform Grubhub.

De beurshandel wordt verder gedomineerd door het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), dat later op de dag bekend wordt gemaakt. De Fed zal naar verwachting nog geen wijzigingen aanbrengen in het monetaire beleid, maar beleggers zijn vooral benieuwd naar wat centralebankpresident Jerome Powell zal zeggen over de inflatie. Een aanhoudende stijging van het gemiddelde prijsniveau zou de Fed kunnen bewegen om het stimuleringsbeleid eerder dan verwacht terug te draaien.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent hoger op 733,32 punten. De MidKap klom ook 0,3 procent, tot 1064,36 punten. De Duitse DAX daalde 0,1 procent en Parijs won 0,1 procent. De Londense FTSE-index steeg 0,4 procent. De inflatie in het Verenigd Koninkrijk is in mei verder opgelopen tot 2,1 procent. Ook de Britse producentenprijzen trokken verder aan.

Shell

Naast Just Eat Takeaway (plus 1,5 procent) stond Shell in de kopgroep van de AEX met een winst van dik 1 procent. Het olie- en gasconcern profiteerde van de sterk gestegen olieprijzen. De chipbedrijven ASMI en Besi stonden onderaan met minnen tot 1,4 procent, in navolging van de koersverliezen in de Amerikaanse chipsector.

In de MidKap was kunstmestproducent OCI de sterkste stijger met een plus van 2,1 procent. Morgan Stanley verhoogde het koersdoel voor het aandeel. JDE Peet’s won 0,3 procent. Het koffieconcern neemt het Australische Campos Coffee over. Het moederbedrijf van Douwe Egberts wil daarmee zijn positie in Australië versterken. Een aankoopprijs werd niet gegeven. Vorig jaar was Campos Coffee goed voor een jaaromzet van omgerekend 32 miljoen euro. Biotechnoloog Galapagos sloot de rij met een verlies van 1 procent.

NSI

Bij de kleinere bedrijven bleef NSI ongewijzigd. Het vastgoedbedrijf geeft voor 50 miljoen euro aan nieuwe obligaties uit aan Athene, een onderdeel van vermogensbeheerder Apollo Global Management. ForFarmers (min 0,2 procent) liet weten dat Adrie van der Ven per 1 januari 2022 vertrekt als operationeel directeur van het veevoerbedrijf.

De euro was 1,2119 dollar waard, tegen 1,2127 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen verder omhoog en bereikten het hoogste niveau in meer dan twee jaar. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,6 procent tot 72,52 dollar. Brentolie kostte ook 0,6 procent meer op, 74,40 dollar per vat.