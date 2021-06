Metallica headliner op Pinkpop, Red Hot Chili Peppers zeggen af

Metallica sluit na Nothing But Thieves de eerste festivaldag op vrijdag 17 juni af. De Amerikaanse rockband stond al twee keer eerder op Pinkpop, in 2008 en in 2014. Eerder werd al bekendgemaakt dat Pearl Jam als eerste headliner naar Limburg komt, zij treden een dag later op. Red Hot Chili Peppers stonden ook op de rol, maar komen dus niet meer. Waarom is niet duidelijk.

Mensen die een kaartje hebben gekocht voor de editie van dit jaar - die wegens corona niet kon doorgaan - kunnen daarmee ook volgend jaar naar binnen. De resterende kaartverkoop voor Pinkpop 2022 wordt op zaterdag 2 oktober hervat.