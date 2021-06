Reisadvies Cyprus, Kroatië, Zwitserland, Kos en Rhodos weer geel

Meer Europese landen en gebieden zijn woensdag van een oranje reisadvies naar geel gesprongen. Dat betekent dat vakantiereizen naar die landen niet langer worden afgeraden, maar er gelden nog wel veiligheidsrisco’s. Reizigers hoeven bij terugkomst naar Nederland in ieder geval geen negatieve test meer te laten zien en niet in quarantaine, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het gaat om Cyprus, Kroatië (met uitzondering van de regio Sjeverna Hrvatska), Liechtenstein, Zwitserland en de Zuid-Egeïsche eilanden in Griekenland. Daarnaast kleuren IJsland, Polen en Roemenië weer helemaal groen.

In de betreffende landen kunnen nog wel inreisbeperkingen gelden vanwege corona. Ook waarschuwt Buitenlandse Zaken dat de situatie in een land soms snel kan veranderen. Zo zijn de Zuid-Egeïsche eilanden (waar onder andere Kos en Rhodos deel van uitmaken) eind vorige maand van geel naar oranje gegaan. ‘Inmiddels is de situatie op de Zuid-Egeïsche eilanden verbeterd, waardoor vakantiereizen weer mogelijk zijn’, aldus het ministerie.