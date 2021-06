Beurshandel in teken van rentebesluit Federal Reserve

De beurshandel op het Damrak wordt woensdag gedomineerd door het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), dat later op de dag bekend wordt gemaakt. De Fed zal naar verwachting nog geen wijzigingen aanbrengen in het monetaire beleid, maar beleggers zijn vooral benieuwd naar wat centralebankpresident Jerome Powell zal zeggen over de inflatie. Een aanhoudende stijging van het gemiddelde prijsniveau zou de Fed kunnen bewegen om het stimuleringsbeleid eerder dan verwacht terug te draaien.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren licht hoger te beginnen aan de belangrijke Fed-dag. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting met kleine winsten openen. In de Aziatische regio lieten de belangrijkste aandelenmarkten woensdag overwegend verliezen zien. De Nikkei in Tokio eindigde 0,5 procent in de min na een tegenvallende Japanse export in mei.

De Europese Commissie heeft de eerste 20 miljard euro op de kapitaalmarkt opgehaald voor het herstelfonds waarmee de EU-landen miljarden in hun economieën kunnen investeren om te herstellen van de coronacrisis. In totaal wil Brussel 800 miljard euro ophalen voor het herstelfonds.

JDE Peet’s

Op het Damrak maakte koffieconcern JDE Peet’s bekend het Australische Campos Coffee over te nemen. Het moederbedrijf van Douwe Egberts wil daarmee zijn positie in Australië versterken. Een aankoopprijs werd niet gegeven. Vorig jaar was Campos Coffee goed voor een jaaromzet van zo’n 50 miljoen Australische dollar, omgerekend een kleine 32 miljoen euro.

Vastgoedbedrijf NSI kondigde aan voor 50 miljoen euro aan nieuwe obligaties uit te geven aan Athene, een onderdeel van vermogensbeheerder Apollo Global Management. ForFarmers liet weten dat Adrie van der Ven per 1 januari 2022 vertrekt als operationeel directeur van het veevoerbedrijf. ForFarmers maakt later bekend hoe de opvolging van Van der Ven zal worden ingevuld.

Koersen

De Europese beurzen gingen dinsdag overwegend licht vooruit. De AEX-index won 0,1 procent tot 730,98 punten en de MidKap daalde 0,8 procent tot 1061,61 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs klommen tot 0,4 procent. Wall Street deed een stap terug. De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent lager op 34.299,33 punten. De brede S&P 500 daalde 0,2 procent en techbeurs Nasdaq verloor 0,7 procent.

De euro was 1,2125 dollar waard, tegen 1,2127 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen verder omhoog en bereikten het hoogste niveau in meer dan twee jaar. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,6 procent tot 72,56 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent meer op 74,49 dollar per vat.