Nikkei sluit lager na tegenvallende Japanse export

De aandelenbeurs in Tokio is woensdag lager gesloten. De stemming werd gedrukt door een tegenvallende groei van de Japanse export. Daarnaast waren alle ogen gericht op de Amerikaanse Federal Reserve, die later op de dag de uitkomsten van de tweedaagse rentevergadering bekend zal maken. Beleggers zijn vooral benieuwd naar wat centralebankpresident Jerome Powell zal zeggen over de hard oplopende inflatie in de Verenigde Staten. De stijging van het algemene prijspeil zou kunnen leiden tot een sneller dan verwachte afbouw van het stimuleringsbeleid.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, ging met een min van 0,5 procent de dag uit op 29.291,01 punten. De uitvoer van Japan nam in mei met bijna 50 procent toe op jaarbasis. Dat was de sterkste groei sinds 1980. Economen hadden echter gerekend op een stijging van 51,3 procent.

De Japanse chipbedrijven stonden onder druk door koersverliezen in de Amerikaanse chipsector. De fabrikant van chipapparatuur Tokyo Electron verloor ruim 1 procent. Olieconcern Inpex klom daarentegen bijna 4 procent dankzij de opmars van de olieprijzen, die het hoogste niveau in meer dan twee jaar bereikten. Autofabrikant Toyota steeg dik 1 procent en tikte de hoogste koers ooit aan.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 1 procent lager in afwachting van cijfers over de Chinese industriële productie en winkelverkopen in mei. De Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,4 procent. De Australische All Ordinaries in Sydney bleef vrijwel vlak en de Kospi in Seoul klom 0,6 procent.