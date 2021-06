Sterkste exportgroei Japan sinds 1980

De export van Japan, de derde economie van de wereld, heeft in mei de sterkste toename laten zien sinds 1980. Dat kwam door het economisch herstel van de coronacrisis. Vooral de verschepingen van goederen zoals auto’s naar de Verenigde Staten en Europa gingen sterk omhoog.

Volgens de Japanse overheid klom de waarde van de export vorige maand met bijna 50 procent ten opzichte van een jaar eerder, toen de wereldwijde handel zwaar werd ondermijnd door de coronacrisis en de lockdowns. De uitvoer van auto’s en auto-onderdelen liet meer dan een verdubbeling zien, ondanks de productieproblemen in de auto-industrie door de chiptekorten.

De export naar de VS klom met 88 procent en die naar de EU met 70 procent. Dat zijn de sterkste stijgingen sinds het begin van de metingen in 1980. De uitvoer van Japan naar China was bijna een kwart hoger dan een jaar terug. De import van Japan steeg met 28 procent.

Japan is erg afhankelijk van de buitenlandse handel voor het economisch herstel van de coronacrisis. Het Aziatische land heeft nog steeds te maken met veel beperkende maatregelen tegen de pandemie en de vaccinatiecampagne in het land komt maar langzaam op gang.