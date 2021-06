Moederbedrijf Douwe Egberts koopt Australisch koffiemerk

Het moederbedrijf van koffiemerk Douwe Egberts neemt het Australische Campos Coffee over. Daarmee wil JDE Peet’s, het aan de Amsterdamse beurs genoteerde bedrijf dat bijvoorbeeld ook achter koffiemerk L’Or en theemerk Pickwick zit, zijn positie in dat land versterken. Hoeveel JDE Peet’s betaalt voor Campos is niet bekendgemaakt.