Linkse Castillo claimt overwinning presidentsverkiezingen Peru

Pedro Castillo van de linkse partij Perú Libre heeft dinsdag de winst in de presidentsverkiezingen in Peru opgeëist. Dat deed hij nadat negen dagen na de verkiezingen het tellen van de stemmen eindelijk is afgerond. Castillo eindigde met 44.058 meer stemmen dan de rechtse kandidaat Keiko Fujimori van de partij Fuerza Popular.

De uitslag van de verkiezingen van 6 juni is nog niet officieel bekendgemaakt door de electorale autoriteiten. Desondanks riep Castillo zichzelf op Twitter uit als de winnaar.

‘Een nieuwe tijd is aangebroken’, schrijft hij. Aan de tweet is een foto toegevoegd waarop Castillo zijn armen in de lucht houdt. Op de foto is in een groot lettertype het woord ‘president’ toegevoegd, net als zijn verkiezingsslogan ‘Geen armoede meer in een rijk land.’ Ook is zijn Twitterprofiel aangepast met de tekst ‘Verkozen president van de Republiek van Peru (2021-2026)’.

Fujimori, de dochter van de autoritaire oud-president Alberto Fujimori, claimt dat er in sommige kiesdistricten fraude is gepleegd en daar moet de kiesraad zich over uitspreken. Zij wil dat 200.000 uitgebrachte stemmen ongeldig worden verklaard.

Internationale verkiezingswaarnemers van de Organisatie van Amerikaanse Staten meldden vorige week dat er ‘geen ernstige onregelmatigheden’ zijn geconstateerd. De waarnemers adviseerden wel te wachten met het aanwijzen van een winnaar tot alle twijfels over het verloop van de stembusgang zijn weggenomen.