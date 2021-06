Komende dagen tropisch warm en kans op eerste hittegolf

Het wordt flink zweten de komende dagen. De temperaturen schieten omhoog naar 30 tot 33 graden en in het zuiden is het mogelijk nog warmer. Donderdag kan het kwik zelfs oplopen naar 36 graden. De hoge temperaturen kunnen tot begin volgende week aanhouden, waardoor mogelijk ook de eerste regionale hittegolf van het jaar in de boeken komt.

Voor donderdag is later op de dag onweer voorspeld. Met de hitte kunnen dat forse buien zijn. Ook de dagen daarna kunnen forse onweersbuien ontstaan en is het benauwd. In het oosten van het land kunnen de temperaturen de tropische grens van 30 graden weer bereiken. Pas begin volgende week wordt het weer wat koeler.