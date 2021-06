Biden en Poetin ontmoeten elkaar in Genève voor eerste topoverleg

De Amerikaanse president Joe Biden en zijn Russische collega Vladimir Poetin ontmoeten elkaar in het Zwitserse Genève voor een topoverleg. Ze zien elkaar voor het eerst sinds het aantreden van Biden in januari 2021.

De top vindt plaats op initiatief van de Verenigde Staten en is erop gericht de banden met Rusland aan te halen. De twee landen liggen al langer met elkaar overhoop over verschillende kwesties. Poetin zei onlangs dat de Russisch-Amerikaanse betrekkingen een dieptepunt hebben bereikt sinds de komst van Biden.

Biden maakte zijn ambtsgenoot eerder dit jaar uit voor moordenaar, waarmee hij doelde op de vervolging van tegenstanders van Poetin. De Russische ambassadeur in Washington werd daarop naar huis gehaald. Ook de Amerikaanse ambassadeur is vanwege de opgelopen spanningen teruggeroepen.

Naast de mogelijke terugkeer van de ambassadeurs wordt in Genève gesproken over onder meer de vermeende cyberaanvallen door Rusland, de uitwisseling van gevangenen, het conflict in Oost-Oekraïne en de coronapandemie. In de aanloop naar de top werden de verwachtingen door beide partijen getemperd. Zo zei Biden vooral te willen voorkomen dat de relatie met Rusland verder verslechtert.