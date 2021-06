Trump gaat ‘losbandige’ zuidgrens VS op 30 juni bezoeken

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump is van plan om op 30 juni, samen met de gouverneur van Texas Greg Abbott, een bezoek te brengen aan de zuidgrens van de Verenigde Staten. Zowel de oud-president als Abbott hebben zich beklaagd over het toenemende aantal immigranten in de VS sinds het aantreden van Trumps opvolger Joe Biden.

‘We zijn van een beveiligde grens waar de hele wereld jaloers op was naar een losbandige grens gegaan waar mensen wereldwijd medelijden mee hebben’, zei Trump in een verklaring waarin hij aankondigde de uitnodiging van Abbott om de grens te bezoeken, te accepteren. ‘Het kabinet van Biden heeft de sterkste en veiligste grens in de Amerikaanse geschiedenis van mij geërfd. In slechts enkele weken hebben ze echter de ergste crisis aan de grens in de Amerikaanse geschiedenis veroorzaakt’, aldus Trump.

Sinds Biden de restricties op immigratie die waren ingesteld door zijn voorganger heeft teruggedraaid, heeft het aantal migranten aan de Amerikaanse zuidgrens het hoogste niveau bereikt in twee decennia tijd. Tussen maart en mei werden ruim een half miljoen mensen opgepakt en teruggestuurd naar Mexico, nadat ze illegaal de grens over probeerden te steken.

Trump stond als president onder meer bekend om zijn strenge immigratiebeleid. Zo wilde hij een muur bouwen langs de gehele zuidgrens van de VS. Op de eerste dag van zijn ambtsperiode liet Biden de financiering van de bouw van de muur stopzetten.

Abbott maakte vorige week bekend dat Texas zelf alsnog een grensmuur wil bouwen. Het is nog onduidelijk hoe de gouverneur dit hoopt te realiseren.