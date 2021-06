Engel: had me genuanceerder uit kunnen laten over Eriksen

Willem Engel heeft in een nieuwsbrief aan zijn volgers gezegd dat zijn tweet over Christian Eriksen scherp is geschreven en dat hij zich genuanceerder uit had kunnen laten. ‘Gelukkig is de getroffen Deense speler gereanimeerd en gaat het naar omstandigheden goed met hem. Het was voor iedereen schrikken. Ik wens hem alle goeds van de wereld. Op geen enkele manier heb ik dit als disrespect naar hem of zijn familie bedoeld. Jammer als dat zo is overgekomen, dat is niet de bedoeling geweest.’

Engel vervolgt: ‘Het was niet mijn bedoeling de aandacht te richten op de persoonlijke nare situatie van de speler zelf, maar het breder te trekken. Waarbij het leed van een speler symbool staat voor het leed van velen. Het was juist mijn bedoeling de ernst van zijn persoonlijke situatie zeer serieus te nemen en als waarschuwing voor anderen aan te wenden. Want wat er bij hem is gebeurd, gun ik niemand.’

Twitter schorste dinsdag het account van Engel, voorman van Viruswaarheid. Het platform wil dat hij zelf een omstreden tweet over de Deense voetballer Christian Eriksen verwijdert. Engel weigert dat. Twitter wil volgens Engel dat hij afziet van zijn recht om in beroep te gaan tegen een straf, en dat noemt hij chantage. Hij eist dat Twitter de schorsing ongedaan maakt en dreigt naar de rechter te stappen.

Eriksen zakte zaterdag in elkaar tijdens de EK-wedstrijd van zijn land. De 29-jarige ex-Ajacied werd op het veld gereanimeerd. Engel suggereerde dat de onwelwording van Eriksen te maken had met vaccinaties en riep op met de prikken te stoppen. Hij kreeg daar veel boze reacties op en een onbekend aantal mensen rapporteerde het bericht bij Twitter. Twitter schorste het account @willem_engel en maakte de tweet over Eriksen onzichtbaar. Zijn oude tweets zijn wel zichtbaar. Engel kan ook nog twitteren via het account van zijn dansschool, @dancalegria.

Twitter laat dinsdag in een verklaring weten dat het niet is toegestaan om onjuiste berichten over vaccinaties te plaatsen. Het gaat dan bijvoorbeeld om ‘ontkrachte beweringen over de nadelige gevolgen van vaccinaties’ en om ‘onjuiste beweringen die de indruk wekken dat vaccins worden gebruikt om bewust schade te berokkenen’. Als Engel vaker in de fout gaat, zou dat ertoe kunnen leiden dat zijn account definitief wordt geblokkeerd.

De werkgever van Eriksen, de Italiaanse voetbalclub Internazionale, liet overigens weten dat de Deen niet is gevaccineerd tegen het coronavirus. Eriksen zelf meldde op Instagram dat het naar omstandigheden goed met hem gaat.