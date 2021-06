Beurzen New York lager in afwachting Fed-besluit, olie wint

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve licht lager geëindigd. Beleggers zijn gespitst op de toelichting die de centralebankpreses Jerome Powell zal geven na de tweedaagse beleidsvergadering. Olieprijzen liepen op tot de hoogste niveaus sinds 2018, wat olieconcerns als Chevron en ExxonMobil ook een zet omhoog gaf.

Bij het rentebesluit van de Federal Reserve worden geen wijzigingen van het crisisbeleid van de koepel van centrale banken verwacht. Het belangrijkste rentetarief zal op zijn uitzonderlijk lage stand blijven en het massaal opkopen van obligaties om geld in de economie te laten stromen gaat naar verwachting ook door. Maar beleggers zijn gespitst op wat de Fed meldt over een eventuele afbouw van de stimuleringsmaatregelen, die waren bedoeld om de economische crisis door de coronapandemie te bestrijden. De inflatie loopt door het economisch herstel in de VS op, maar het doel van de Fed om maximale werkgelegenheid te creëren is nog lang niet in zicht.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent lager op 34.299,33 punten. De bredere S&P 500 ging 0,2 procent omlaag tot 4246,59 punten en techbeurs Nasdaq verloor 0,7 procent tot 14.072,86 punten.

Ruwe aardolie

Prijzen voor ruwe aardolie blijven oplopen. Een vat Amerikaanse olie steeg dinsdag bijna 2 procent in prijs tot 72,25 dollar en Brentolie klom 1,8 procent tot 74,16 dollar per vat, waarmee de olieprijzen weer veel hoger liggen dan in coronajaar 2020. Door het verwachte economisch herstel stijgt de vraag naar de grondstof, terwijl de productie nog achter lijkt te lopen. Olieconcerns Chevron en ExxonMobil wonnen tot 3,6 procent.

Beleggers bogen zich ook over nieuwe cijfers over winkelverkopen in de Verenigde Staten. Die daalden in mei harder dan verwacht ten opzichte van de voorgaande maand, wat erop wijst dat consumenten weer meer uitgeven aan uitstapjes dan aan spullen.

Luchtvaartsubsidies

Op het internationale politieke toneel was er aandacht voor het akkoord tussen de Europese Unie en de VS over hun handelsconflict rond luchtvaartsubsidies voor respectievelijk Airbus en Boeing. De twee grootmachten bevriezen hun wederzijdse strafmaatregelen voor vijf jaar om tot een oplossing te komen voor de vermeende concurrentievervalsing. Het aandeel Boeing bleef ondanks het compromis redelijk onbewogen met een plus van 0,6 procent.

De euro was 1,2127 dollar waard, tegenover 1,2127 dollar bij het slot van de Europese beurzen.