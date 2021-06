New York schrapt vrijwel alle coronamaatregelen

New York schrapt vrijwel alle maatregelen die verspreiding van het coronavirus moesten tegengaan. De Amerikaanse staat gold vorig jaar nog als een coronabrandhaard, maar inmiddels heeft ruim 70 procent van de volwassen inwoners er minstens één dosis gehad van een coronavaccin. Gouverneur Andrew Cuomo zei dinsdag dat het tijd is om ‘terug te keren naar ons oude leven’.

Het besluit betekent volgens lokale media dat bioscopen weer kunnen volstromen en dat tafels in restaurants niet meer op ruime afstand van elkaar gezet hoeven te worden. Ook het controleren van de lichaamstemperatuur van mensen die gebouwen binnengaan behoort tot het verleden. Sportcentra, kappers en andere bedrijven zijn ook niet meer verplicht om klanten te vragen hun contactinformatie achter te laten.

Cuomo sprak over een ‘belangrijke mijlpaal’. Ondanks die jubelstemming zijn de autoriteiten niet onverdeeld tevreden over het verloop van de vaccinatiecampagne. In stadsdelen als de Bronx en Brooklyn in de stad New York blijft de vaccinatiebereidheid onder de bevolking achter.

Empire State Building

De autoriteiten proberen twijfelaars met allerlei speciale acties ervan te overtuigen om zich toch te laten inenten. Zo wordt een priklocatie geopend in het Empire State Building. Mensen die zich daar laten inenten, mogen daarna gratis naar het observatieplatform op de 86e verdieping van de beroemde wolkenkrabber. Kaartjes kosten normaliter tientallen dollars.

Ook op andere plaatsen in het land worden coronamaatregelen geschrapt. De VS hebben met circa 600.000 overleden patiënten wereldwijd het hoogste dodental door de pandemie gemeld, maar behoren internationaal ook tot de koplopers op vaccinatiegebied. Californië, waar 72 procent van de volwassenen zeker één vaccindosis heeft gehad, trok dinsdag ook vrijwel alle coronamaatregelen in. Gouverneur Gavin Newsom noemde dat ‘heropeningsdag’.