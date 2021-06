Kamer: veiliger maken spoorwegovergangen gaat te traag

Het veiliger maken van onbewaakte spoorwegovergangen duurt te lang, vinden partijen in de Tweede Kamer. Ruim een week geleden was er weer een dodelijk ongeluk op een onbewaakte spoorwegovergang, ditmaal bij het Friese dorp Bozum. Demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) had eerder al actie toegezegd, maar de Kamer wil snellere stappen zien.

Kamerlid Habtamu de Hoop (PvdA) noemt het ongeluk ‘een pijnlijke herinnering dat we zo snel mogelijk af moeten van onbewaakte spoorwegovergangen’. Hij verwijst naar de Onderzoeksraad voor Veiligheid, die in 2018 al zei dat de overgangen een ‘onacceptabel gevaar’ vormen. CDA-Kamerlid Jaco Geurts wil weten wat de staatssecretaris gaat doen om haar aanpak te versnellen en de VVD sluit zich daarbij aan. ‘Het geduld begint op te raken’, zegt VVD’er Fahid Minhas.

Ook willen verschillende partijen dat spoorbeheerder ProRail eenzijdig kan besluiten dat een overweg aangepakt moet worden. Nu is de organisatie vaak nog afhankelijk van gemeenten of van particulieren over wier terrein de overgang loopt.

Complex

Van Veldhoven verzekert dat de wet voor deze bevoegdheid nog ‘kort na de zomer’ naar de Tweede Kamer gaat. Ook zegt ze dat er al ‘enorm hard’ wordt gewerkt aan het beveiligen van overgangen en dat ze de operatie versnelt als ze daarvoor ruimte ziet. Inmiddels zijn al 75 van de 180 openbaar toegankelijke spoorwegovergangen aangepakt en worden ook ‘tientallen’ beveiligde overgangen nog veiliger gemaakt zegt ze. Wel is het werk soms ‘complex’ en heeft het lange tijd nodig. De deadline van 2023 haalt het kabinet vooralsnog wel, denkt de staatssecretaris.

In maart dit jaar kondigden NS en ProRail aan direct veiligheidsmaatregelen te nemen bij 28 overgangen. Het risico op ongelukken was daar groot, omdat er relatief veel zwaar wegverkeer oversteekt. Zes oversteekplaatsen werden met spoed gesloten en voor vier overgangen geldt een maximumsnelheid voor het treinverkeer van 90 kilometer per uur. De maatregelen volgen op een onderzoek naar een dodelijk ongeluk bij het Drentse Hooghalen. Toen kwam in NS-sprinter in botsing met een zwaar landbouwvoertuig. De treinmachinist overleed daarbij.