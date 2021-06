Vaccinatiebereidheid stijgt naar 87 procent

De bereidheid onder de bevolking om zich te laten vaccineren tegen corona neemt nog altijd toe. De vaccinatiebereidheid is tussen halverwege mei en begin juni toegenomen van 84 naar 87 procent, meldt het coronadashboard van de overheid op basis van onderzoek dat elke drie weken wordt herhaald.

Dat betekent dat 87 procent van de Nederlanders van 16 jaar en ouder een prik heeft gehad of van plan is die te gaan halen. Begin dit jaar was dat nog 75 procent en halverwege december, toen er nog niet werd geprikt, 61 procent.

Demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid vindt het percentage hoog en dankt daarvoor op Twitter ‘al die mensen die zich inzetten om anderen goed te informeren’. Volgens hem is de vaccinatiebereidheid ‘cruciaal om versoepelingen mogelijk te maken en een opleving van het virus in het najaar te voorkomen’.

De vaccinatiebereidheid is het grootst onder zeventigplussers (96 procent) en het kleinst in de leeftijdsgroep 16 tot en met 24 jaar (76 procent).