Gewonden bij protesten tegen omstreden vlaggenmars in Israël

De Israëlische ‘vlaggenmars’ gaat vanwege die onrust gepaard met zware veiligheidsmaatregelen. De oproerpolitie en agenten te paard hebben posities ingenomen langs de route. ‘Kijk maar eens goed naar onze vlag’, schreeuwde een deelnemer naar Palestijnse kooplui die achter een politiebarrière stonden in Oost-Jeruzalem.

Er verzamelden zich volgens een journalist ongeveer duizend Israëliërs bij de beroemde Damascus Poort. Andere waarnemers schatten dat vijfduizenden mensen meedoen aan de mars. Zij hebben blauw-witte Israëlische vlaggen meegenomen en zingen liederen van de kolonistenbeweging. De nationalisten vieren met hun mars dat Israël in 1967 heel Jeruzalem in handen kreeg. Palestijnen hopen in het oosten van die metropool uiteindelijk een eigen hoofdstad te kunnen vestigen.

Dag van woede

Palestijnse groeperingen zien de vlaggenmars als een provocatie en hebben opgeroepen tot een ‘dag van woede’. Er waren enkele uren voor aanvang al ‘brandballonnen’ opgelaten vanuit de Gazastrook. Daardoor brak brand uit bij Israëlische gemeenschappen in de buurt van die enclave aan de kust, melden getuigen en de brandweer.

Palestijnen hebben in het verleden ook ballonnen gebruikt om Israël aan te vallen. Die worden gevuld met helium en er worden brandbommen aangehangen. De ballonnen worden door de wind richting Israël gevoerd. Dergelijke incidenten stopten nadat vorige maand een wapenstilstand was gesloten. Daarmee kwam een einde aan een bloedig conflict van elf dagen tussen Israël en militante groepen in de Gazastrook.

De spanning loopt door de geplande mars nu weer op en dat wordt ook buiten Israël met bezorgdheid gevolgd. Onrust in Jeruzalem leidde vorige maand tot het oplaaiden van het geweld tussen Israël en Hamas. VN-gezant Tor Wennesland heeft beide partijen gevraagd zich verantwoordelijk te gedragen en te voorkomen dat de situatie weer escaleert.