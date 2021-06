1,8 miljoen zelftesten aangevraagd op mbo en hoger onderwijs

In het mbo en hoger onderwijs zijn tot dusver zo’n 1,8 miljoen zelftesten aangevraagd, meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Studenten en medewerkers in het hoger onderwijs kunnen vanaf 5 mei zelftesten aanvragen, mbo’ers en mbo-medewerkers sinds 31 mei.

Het ministerie noemt het ‘positief om te zien dat een deel van de studenten en medewerkers de afgelopen periode zelftesten hebben aangevraagd’. Of het aantal aangevraagde tests meer of minder is dan werd verwacht kan een woordvoerder niet zeggen. ‘Het aantal aanvragen groeit gestaag en we zijn voorbereid op meer.’

Veruit de meeste studenten en medewerkers bestellen de tests via de website www.zelftestonderwijs.nl, waar het ministerie achter zit. Een aantal instellingen regelt de tests zelf.

Meerdere tests

In het mbo zijn tot dusver 36.300 aanvragen gedaan. In het hoger onderwijs gaat het om 323.756 aanvragen. Bij iedere aanvraag worden meerdere tests verstuurd. Eerder waren dat vier tests per aanvraag, sinds kort gaat het om acht stuks. Volgens de woordvoerder van het ministerie is dat aantal opgehoogd omdat dat logistiek handiger is.

De aanvragen komen in 21,6 procent van de gevallen van medewerkers, de rest komt van studenten. Dat komt volgens de woordvoerder aardig overeen met de verhouding tussen studenten en medewerkers in het vervolgonderwijs.

Beduidend lager

Volgens cijfers van het ministerie waren er in 2020 ruim 500.000 mbo studenten. In het hbo waren er vorig jaar iets minder dan 500.000 studenten ingeschreven en in het wetenschappelijk onderwijs ruim 300.000.

Het aantal aanvragen in het mbo is in verhouding dus beduidend lager dan in het hoger onderwijs, maar volgens de MBO Raad is dat logisch: het mbo is immers al veel langer open dan het hoger onderwijs, toch werd er pas veel later begonnen met de zelftesten, legt een woordvoerster uit. Het mbo heeft zelf aangedrongen op voorrang voor het hoger onderwijs in het gebruik van zelftesten, die in die maanden nog een stuk schaarser waren dan nu.

Niet noodzakelijk

‘Het hoger onderwijs had alleen nog online-onderwijs, wij waren al een tijd open, zonder dat het aantal besmettingen toenam’, aldus de woordvoerster. Ook dat is een reden dat het aantal zelftesten dat op mbo’s wordt aangevraagd lager ligt. ‘Studenten en medewerkers op het mbo voelen misschien minder de noodzaak tot het afnemen van zelftesten, want het blijkt niet noodzakelijk voor het veilig volgen van onderwijs.’

De Algemene Onderwijsbond zei vorige week al dat de motivatie voor het doen van zelftests in het hoger onderwijs niet groot is. ‘Wel of niet testen heeft geen merkbare gevolgen en verreweg de meeste zelftests zijn negatief. Dan verliezen studenten kennelijk de motivatie.’