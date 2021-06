Tienduizenden tieners melden zich voor coronaprik in Frankrijk

Frankrijk is dinsdag begonnen met het inenten van jongeren vanaf twaalf jaar tegen het coronavirus. De ingeënte tieners behoren tot de jongste mensen in Europa die zo’n prik hebben gehad. Verpleegkundigen gebruiken in sommige gevallen extra kleine naalden bij het vaccineren van hun jonge landgenoten.

Jongeren zijn niet verplicht zich te laten inenten. Ze kunnen ook zonder vaccin gewoon naar school. Toch hebben zich tienduizenden tieners gemeld. ‘Dat is meer dan verwacht. Een aangename verrassing’, concludeerde topman Stanislas Niox-Chateau van de website Doctolib, dat het maken van afspraken via internet coördineert.

Tieners kunnen sinds maandag terecht op die site en dat leidde tot 62.000 afspraken. In Marseille stonden dinsdagochtend jongeren in de rij bij een vaccinatiecentrum. Een 14-jarig meisje vertelde dat ze kwetsbare familieleden wil beschermen door zich met het Pfizer/BioNTech-vaccin te laten prikken. ‘En dan kan ik deze zomer overal naartoe.’

Kleinere naalden

In Vitry-sur-Seine bij Parijs vertelde een moeder dat ze haar 12-jarige zoon zo snel mogelijk wilde laten vaccineren. De verpleegkundige gebruikte daarbij een injectienaald die ongeveer de helft kleiner is dan het gebruikelijke type. ‘Kinderen hebben kleinere armen, dus hebben we kleinere naalden nodig’, legde ze uit. ‘Zo voorkomen we dat we het bot raken terwijl we kinderen vaccineren.’

De autoriteiten beginnen met het prikken van tieners nu de vraag naar vaccins afneemt onder volwassenen. In Frankrijk hebben tot dusver ruim 30 miljoen mensen zeker één vaccindosis gehad. Dat komt neer op ongeveer 58 procent van de volwassenen. Het Pasteur-instituut schat dat 80 procent van de bevolking ingeënt moet worden om groepsimmuniteit te bereiken.

Deltavariant

De regering maakt zich ondertussen ook zorgen over de verspreiding van de deltavariant van het virus, die voor het eerst opdook in India. Die mutant grijpt nu onder meer om zich heen in het Verenigd Koninkrijk. Daar zag premier Boris Johnson zich deze week genoodzaakt een geplande versoepeling van coronamaatregelen uit te stellen.

De deltavariant is in Frankrijk goed voor ongeveer 2 tot 4 procent van de nieuwe coronabesmettingen. ‘Dat lijkt misschien weinig, maar Engeland bevond zich een paar weken geleden in dezelfde situatie’, benadrukte minister van Volksgezondheid Olivier Véran dinsdag.