EU en VS zetten werkgroep op voor oplossen staalproblemen

De Europese Unie en de Verenigde Staten zetten een werkgroep op die zich gaat bezighouden met de problemen rond de productie en export van staal en aluminium. Het is de bedoeling dat de twee grootmachten nog dit jaar een oplossing vinden voor de strafheffingen die ze elkaar sinds 2018 opleggen. Dat zei Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen na afloop van een EU-VS-top met president Joe Biden in Brussel.

Het conflict stamt uit de periode dat president Donald Trump aan de macht was. Hij voerde in het voorjaar van 2018 importheffingen in van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium uit vrijwel alle landen ter wereld. De EU sloeg terug met vergelijkbare maatregelen. Vorige maand schortte de Europese Commissie een beoogde verhoging van de strafheffingen op tot begin december. ‘We moeten nu kijken hoe we afkomen van deze overlast’, aldus Von der Leyen. Ook kunnen de EU en VS dan samen bekijken hoe het probleem aan te pakken van door de staat gesubsidieerde overproductie van staal, zoals in China en Brazilië.

Het is volgens ingewijden juridisch maar ook politiek niet gemakkelijk voor Biden om van de strafheffingen af te komen die zijn voorganger heeft ingevoerd. Dat gebeurde onder het mom van de nationale veiligheid. Goedkope importen zouden de Amerikaanse industrie de nek omdraaien.

De VS en EU gaan ook verder samenwerken in een Handel- en Technologie Raad om regels en standaarden beter op elkaar af te stemmen in nieuwe sectoren zoals kunstmatige intelligentie en quantumcomputers.