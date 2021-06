Amerikaanse beleggers zijn voorzichtig in afwachting Fed-besluit

Beleggers in New York wachten op de uitkomsten van de tweedaagse beleidsvergadering van de Amerikaanse Federal Reserve, die dinsdag begint. Daarom wordt er voorzichtig gehandeld en komen de belangrijkste beursgraadmeters amper van hun plek. Ook reageert Wall Street op het compromis tussen de Europese Unie en de VS over hun al zeventien jaar durende conflict over wederzijdse subsidies voor vliegtuigfabrikanten Boeing en Airbus. Daarnaast zijn er nog nieuwe cijfers over de Amerikaanse winkelverkopen en industriële productie.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel een fractie hoger op 34.399 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent op 4252 punten en technologiebeurs Nasdaq ging 0,3 procent omlaag naar 14.133 punten. Eerder zei de centrale bank voorlopig nog geen rentestap te verwachten. Maar de laatste tijd gaat het redelijk met de Amerikaanse economie als gevolg van het steunpakket van de overheid en de snelle vaccinatiecampagne, waardoor beperkende maatregelen kunnen worden opgeheven. Onlangs bleek bovendien dat de inflatie hard is opgelopen. Daardoor dreigt oververhitting en de Fed zal dus met een goede uitleg moeten komen als de koepel van centrale banken geen wijzigingen wil doorvoeren in zijn monetaire beleid.

Het aandeel Boeing werd in de eerste handelsminuten 0,5 procent hoger gezet. De EU en de VS beschuldigden elkaar jarenlang van het oneerlijk bevoordelen van hun vliegtuigfabrikanten. Ze hebben elkaar voor miljarden euro’s en dollars aan strafmaatregelen opgelegd omdat Washington volgens de Europeanen Boeing illegaal steunt en Airbus volgens de VS illegale subsidies ontving. Nu is besloten dat de twee grootmachten hun wederzijdse strafmaatregelen voor vijf jaar bevriezen. In die periode gaan ze een oplossing zoeken voor onder meer de subsidies die al zijn uitgekeerd aan Boeing en Airbus.

Banken

Ook staan banken als Citigroup, Bank of America en JPMorgan Chase in de belangstelling. De EU heeft hen volgens zakenkrant Financial Times op de schuldmarkt uitgesloten bij de lucratieve verkoop van obligaties als onderdeel van het Europese herstelfonds van honderden miljarden euro’s. Dit vanwege schendingen van bepaalde concurrentieregels in het verleden. De banken leverden tot ongeveer 1 procent aan beurswaarde in.

Daarnaast gaat de Britse markttoezichthouder CMA nader onderzoek doen naar de sterke machtspositie van Apple en Google bij besturingssystemen voor mobiele telefoons en bij appstores. Maar beleggers lijken niet erg onder de indruk. Apple noteerde 0,5 procent lager en Google-moeder Alphabet won 0,2 procent. Er lopen ook al andere afzonderlijke onderzoeken van de kartelwaakhond tegen de twee bedrijven.