Schiphol vervoerde weer meer passagiers in mei

Luchthaven Schiphol vervoerde in mei dit jaar meer dan 1,1 miljoen passagiers. Dat zijn er aanmerkelijk meer dan de 208.000 die de luchthaven een jaar geleden vervoerde, toen de coronapandemie een paar maanden aan de gang was. Wel is Schiphol nog niet op het niveau van voor de pandemie, meldt de luchthaven.

Van de 1,1 miljoen passagiers hadden 621.000 mensen een overstap op Schiphol. Daarvan zijn er 310.500 uniek. Passagiers worden altijd dubbel geteld: een keer als ze aankomen, en weer als ze vertrekken.

Ondanks de reisbeperkingen die steeds meer versoepeld worden is de luchthaven nog niet op het niveau van voor de pandemie. In mei 2019 telde Schiphol 6,4 miljoen passagiers. Het aantal passagiersvluchten van en naar Schiphol kwam uit op 15.579, 65 procent lager dan mei 2019.

Vrachtvluchten

Het aantal vrachtvluchten was met ruim 2000 een vijfde minder dan in 2020. Wel is het aantal vrachtvluchten ten opzichte van 2019, toen er 1225 vrachtvluchten waren, met ruim twee derde meer vluchten aangetrokken. Met meer vrachtvluchten kan Schiphol de daling in het aantal passagiersvluchten deels compenseren.

Van de binnenkomende vrachtvluchten stegen de vluchten uit Afrika het meest ten opzichte van mei 2020, gevolgd door Noord-Amerika, Latijns-Amerika en Europa. Van de uitgaande vluchten werd er weer meer gevlogen op het Midden-Oosten, gevolgd door Noord-Amerika, Europa en Latijns-Amerika.