Steeds meer voetbalclubs geven eigen cryptomunten uit, de zogenoemde ‘fan tokens’. Kopers van die fan tokens kunnen bijvoorbeeld meebeslissen over bepaalde zaken die spelen bij de clubs. Daarnaast zorgen de digitale munten voor broodnodige inkomsten bij voetbalclubs die geraakt zijn door de coronacrisis omdat stadions leeg bleven.

De afgelopen maanden hebben bekende clubs zoals het Engelse Manchester City en het Italiaanse AC Milan fan tokens gelanceerd. Ook onder meer FC Barcelona, Paris Saint-Germain en Juventus hebben dergelijke munten uitgebracht. Het nationale team van Argentinië kwam vorige week met een eigen digitale munt en het Spaanse nationale team heeft plannen om hetzelfde te doen. De munten kunnen net als andere digitale valuta verhandeld worden op cryptoplatformen, met geregeld flinke koersschommelingen.

In Nederland heeft Fortuna Sittard fan tokens uitgebracht en Ajax en Feyenoord lijken ook die stap te willen maken via een dinsdag aangekondigde samenwerking met het Nederlandse cryptocurrencybedrijf Knaken. Knaken was al partner van Sparta Rotterdam.

Betrokkenheid vergroot

De bezitters van fan tokens kunnen bijvoorbeeld meebeslissen over welke muziek er wordt gedraaid als hun club een doelpunt maakt of welke beelden worden gebruikt op sociale media van teams. Volgens voetbalclubs wordt op die manier ook de betrokkenheid van de fans wereldwijd vergroot. De bezitters van fan tokens komen bijvoorbeeld ook in aanmerking voor speciale promotie-acties.

Maar er is ook kritiek. Zo vindt voorzitter Malcolm Clarke van de Football Supporters’ Association die fans in Engeland en Wales vertegenwoordigt, dat clubs met fan tokens geld willen verdienen aan hun supporters, door ze een zegje te geven in onbelangrijke onderwerpen. Dat terwijl ze al veel geld kwijt zijn aan bijvoorbeeld seizoenkaarten en andere zaken om de club te kunnen volgen. De voorzitter van de fanclub van West Ham United vraagt zich af waarom supporters zouden moeten betalen voor zeggenschap bij clubs.