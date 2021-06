Aantal nieuwe coronagevallen daalt gestaag

Het gemiddelde niveau over de afgelopen zeven dagen is wel weer verder gedaald. In de afgelopen zeven dagen kwamen er 8981 nieuwe coronagevallen binnen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, aanzienlijk minder vergeleken met de voorgaande weken. Gemiddeld komt dit neer op 1283 nieuwe gevallen per dag, het laagste aantal sinds half september vorig jaar.

