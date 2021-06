‘Run op vliegtickets naar Marokko’

Direct na de heropening van Marokko voor internationaal reisverkeer is een run op vliegtickets ontstaan, zegt het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN). De stichting krijgt signalen van een overbelaste boekingswebsite, hogere prijzen dan het afgesproken maximum en rijen bij gespecialiseerde reisbureaus in de grote Nederlandse steden.

De grenzen van het Noord-Afrikaanse land heropenden dinsdag voor internationale reizigers, met een maximaal 48 uur oude negatieve PCR-test als enige voorwaarde. Bij aankomst hoeven bezoekers uit Nederland niet in quarantaine.

De vraag naar tickets was gelijk groot. Ticketprijzen voor een gezin van vier liepen op tot 4000 euro. Op bevel van de Marokkaanse koning Mohammed VI verlaagde de nationale luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc (RAM) de prijzen naar 500 euro per gezin. ‘Nu is het voor veel mensen aantrekkelijk om te gaan’, zegt Habib El Kaddouri van het samenwerkingsverband. De site van de luchtvaartmaatschappij crashte maandag even na een vloedgolf van 120.000 reserveringen in 24 uur.

Quarantaineplicht

Bij terugkomst in Nederland geldt een quarantaineplicht voor reizigers vanuit Marokko, vanwege de code oranje die nog altijd voor het land geldt. Dat houdt reizigers niet tegen, merkt El Kaddouri. ‘Mensen zijn toe aan vakantie na zo’n lange periode.’ Ook speelt het Offerfeest mee, dat vanaf 19 juli plaatsvindt. Enige onzekerheid wordt volgens El Kaddouri op de koop toegenomen. ‘De angst om daar te stranden is minder dan vorig jaar. Corona is op zijn retour.’

De vliegtickets naar Marokko zijn ook populair omdat reizen via Spanje nu niet mogelijk is. Officieel is dat vanwege gezondheidsredenen, maar de twee landen verkeren al wekenlang in een diplomatieke crisis. In 2019 reisden nog meer dan 3,2 miljoen mensen vanuit Spanje per veerboot naar Marokko.