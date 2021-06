Storing T-Mobile lijkt oorzaak van telefoonproblemen instanties

Een storing bij T-Mobile is er waarschijnlijk de oorzaak van dat talrijke instanties, waaronder bedrijven en lokale overheden, dinsdagochtend kampen met telefoonproblemen. Dit heeft het telecombedrijf laten weten. Volgens een woordvoerder zorgt de storing ervoor dat inkomende en uitgaande gesprekken soms niet mogelijk zijn. Wat de oorzaak is van het euvel en hoe groot de impact precies is, zoekt T-Mobile nog uit.