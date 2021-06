Filipijnen weigeren medewerking aan ICC-onderzoek drugsoorlog

De Filipijnen zullen niet meewerken aan een eventueel onderzoek door het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag naar de drugsoorlog in het Aziatische land, zo meldt de woordvoerder van president Rodrigo Duterte. Het onderzoek is gericht op de omstreden manier waarop de regering omgaat met drugscriminaliteit.

De vertrekkende hoofdaanklager van het ICC wil een volwaardig onderzoek, omdat er na vooronderzoek voldoende reden is om aan te nemen dat sprake is geweest van misdaden tegen de menselijkheid. Mogelijk zijn sinds Duterte’s aantreden in 2016 tienduizenden burgers zonder proces geëxecuteerd.

‘We zullen niet meewerken omdat we geen lid meer zijn’, zegt de woordvoerder over het strafhof. De Filipijnen zegden in maart 2018 hun lidmaatschap op, maar volgens de ICC-statuten is het mogelijk om onderzoek te doen naar kwesties die speelden toen een land nog wel lid was of tot een jaar daarna. Of er nader onderzoek wordt gedaan is afhankelijk van de nieuwe hoofdaanklager, die woensdag wordt beëdigd.

Duterte’s woordvoerder zegt dat de Filipijnen geen ‘buitenlanders nodig hebben’ om de moorden in de drugsoorlog te onderzoeken, omdat het rechtssysteem in eigen land goed zou functioneren. Daarnaast stelt hij dat een formeel onderzoek ‘juridisch onjuist en politiek gemotiveerd’ is.