Moederbedrijf Thuisbezorgd.nl klaar met overname Amerikaans Grubhub

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, heeft de overname van het Amerikaanse maaltijdplatform Grubhub afgerond. Door de samensmelting ontstaat het grootste maaltijdbezorgingsbedrijf buiten China. Met de deal, die volledig in aandelen werd afgehandeld, is meer dan dan 7 miljard dollar gemoeid.

Topman Jitse Groen is blij dat de deal nu echt een feit is. ‘Ik heb altijd geloofd dat de combinatie van Takeaway.com, Just Eat en Grubhub een winnende combinatie is’, laat hij weten. Volgens hem is zijn bedrijf nu marktleider in Europa, Canada en Australië en heeft het zeer sterke posities op belangrijke maaltijdbestelmarkten in de Verenigde Staten. Groen heeft eerder al gezegd dat het op de markt voor onlinebestellingen van eten het belangrijkst is om de grootste te zijn.

Grubhub werkt samen met ongeveer 300.000 restaurants. Daarvan zijn er meer dan 280.000 in de VS gevestigd. De onderneming had ook een beursnotering in New York. Naar verwachting kan er vanaf woensdag in Just Eat Takeaway gehandeld worden aan de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq.

Just Eat Takeaway is zelf vrij recent ontstaan uit een fusie. Het Nederlandse Takeaway breidde vorig jaar dankzij de samenvoeging met het Britse Just Eat uit naar het Verenigd Koninkrijk. De overname van Grubhub werd vervolgens in juni 2020 aangekondigd. Het Nederlands-Britse bedrijf kaapte Grubhub weg voor de ogen van Uber, dat volgens verschillende media eveneens geïnteresseerd was in het bedrijf. Uber is vooral bekend van zijn gelijknamige taxi-app maar is via Uber Eats ook actief op de maaltijdbezorgmarkt.