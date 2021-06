‘Aantal sushirestaurants afgelopen 10 jaar verdrievoudigd’

Het aantal sushirestaurants in Nederland is de afgelopen tien jaar bijna verdrievoudigd. In 2021 zijn dat er 414, tegen 156 tien jaar eerder. Dat meldt dataspecialist BoldData, dat gebruik heeft gemaakt van gegevens van de Kamer van Koophandel en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Zuid-Holland is met 105 de provincie met de meeste sushirestaurants. Liefhebbers hebben de minste keus in Zeeland, met 7 opties. Amsterdam is met 80 de stad met de meeste restaurants die de Japanse rijsthapjes verkopen.

Volgens BoldData nam het aantal restaurants sinds 2017 minder snel toe. In coronajaar 2021 is er voor het eerst sprake van een afname van het aantal sushizaken. BoldData kan niet zeggen of dat komt door de crisis of doordat Nederlanders minder trek hebben in de Japanse delicatesse.