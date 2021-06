Jeff Koons wil 16e-eeuws schilderij uitlenen aan Rijksmuseum

De Amerikaanse kunstenaar Jeff Koons wil het schilderij Hercules en Achelous van de 16e-eeuwse kunstenaar Cornelis van Haarlem in bruikleen geven aan het Rijksmuseum in Amsterdam. Dat meldt KRO-NCRV in aanloop naar de uitzending dinsdagavond van het programma College Tour, waarin Koons te gast is.

Koons kocht het schilderij uit 1590 in 2008 voor 9 miljoen dollar bij veilinghuis Christie’s. ‘Voormalig directeur van het Rijksmuseum Wim Pijbes verklaart in College Tour dat het Rijksmuseum destijds onderbieder was. Het museum wil het werk van Van Haarlem nog steeds graag in Nederland tentoonstellen’, aldus KRO-NCRV.

‘Ik weet zeker dat het werk in de toekomst te zien zal zijn voor publiek, dat wordt fantastisch’, zegt Koons nu in College Tour. De Amerikaan meldt dat hij destijds niet wist van de interesse van het Rijksmuseum: ‘Tijdens de veiling wist ik dat er een erg competitieve bieder tegenover mij stond, maar ik had geen idee wie het was.’

‘Het schilderij hangt nu bij ons thuis, in de eetkamer’, vertelt Koons verder.